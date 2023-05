Festival Economia: conclusa kermesse con record presenze, confermata edizione 2024

Fugatti, l'anno prossimo di nuovo nel weekend di fine maggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - Si e' conclusa la XVIII edizione del Festival dell'Economia di Trento, la quattro giorni di eventi intitolata 'Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo' e che, per il secondo anno, ha visto il Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. 'Mi pare che in questa edizione la capacita' organizzativa di Trentino Marketing e del Gruppo Sole 24 Ore si siano ben unite e abbiano fatto un lavoro di squadra importante e credo si sia vista la porta di questa unione', ha detto Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento, sottolineando che i risultati si sono visti 'nel numero di eventi, circa 300, la gran parte dei quali hanno avuto una grande partecipazione. Si e' visto nel giorno in piu' di programmazione, che non ha visto decadere l'interesse e nella grande partecipazione di giovani. Questa intuizione di anticipare il periodo del festival di una settimana e' stata giusta perche' ha dato modo a molti giovani di partecipare e credo che questa sia la notizia positiva del Festival', ha aggiunto Fugatti anticipando che il Festival 2024 si terra' nello stesso weekend di fine maggio. La kermesse, a cui hanno partecipato premi Nobel, ministri, oltre 90 relatori del mondo accademico, economisti internazionali e nazionali, rappresentanti delle piu' importanti istituzioni europee e nazionali, e manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali, e' stata un successo, come hanno raccontato gli organizzatori chiudendo i lavori della manifestazione. 'Esercitando la virtu' della sintesi e scegliendo un aggettivo, dico che il Festival dell'Economia 2023 e' stato formidabile, anche in termini di partecipazione', ha detto Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor.

