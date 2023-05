Festival Economia: conclusa kermesse con record presenze, confermata edizione 2024 -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - "Squadra che vince non di cambia", ha aggiunto l'Ad Mirjia Cartia D'Asero, sottolineando che "gia' l'anno scorso la collaborazione tra le istituzioni trentine e il Gruppo 24 Ore aveva portato un grandissimo successo, ma questo anno ci siamo superati. Abbiamo raggiunto risultati record ma soprattutto abbiamo attirato, oltre alla comunita' accademica, scientifica ed economica, anche frotte di giovani che hanno riempito con gioia e curiosita' le strade di Trento in questa quattro giorni, proprio loro che sono davvero il futuro del futuro. Siamo gia' proiettati all'edizione del prossimo anno per fare ancora meglio". 'Abbiamo ammirato la citta' in tutta la sua straordinaria bellezza, una Trento capace di diventare capitale delle idee ospitando un Festival stimolante e plurale", ha sottolineato il sindaco di Trento Franco Ianeselli, ringraziando "le forze dell'ordine, che hanno garantito la sicurezza durante tutto l'evento, e il pubblico, una vasta platea fatta di persone che hanno deciso di diventare in questi giorni cittadini attivi, dedicando il loro tempo al dialogo, alla riflessione e all'ascolto. Se sono usciti con il dubbio, la sfida del Festival e' stata vinta'. Il presidente di Trentino Marketing Gianni Battaiola si e' detto "molto orgoglioso di questo certificato che ci stimola in un percorso volto ad una sempre maggiore attenzione alla gestione responsabile degli eventi e degli impatti da essi generati sul nostro territorio. Trentino Marketing si pone come obiettivo di sistema l'attenzione alla sostenibilita' come pilastro fondamentale su cui accompagnare il territorio nel suo futuro". Paola Iamiceli, prorettrice vicaria dell'Universita' di Trento, portando i saluti del rettore Flavio Deflorian e di tutto l'ateneo che partecipa al comitato scientifico del Festival: 'I giovani in questi giorni hanno incontrato l'economia. Sono stati molti i momenti in cui hanno manifestato le loro idee del futuro. E' proprio da loro che dobbiamo trarre stimoli e ispirazione".

