Festival Economia: conclusa kermesse con record presenza, confermata edizione 2024 -2

Rossini: partecipazione proattiva decine migliaia persone (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - Secondo il direttore Tamburini, l'evento e' stato un successo 'per la partecipazione, per la qualita' dei relatori, ma anche per due aspetti che mi fa piacere sottolineare con particolare determinazione, ovvero la presenza femminile che quest'anno ha raggiunto il 35% tra i relatori dei panel principali e una presenza straordinaria dei giovani, in platea e sul palco in varie occasioni. Non poteva essere diversamente visto che il Festival ha compiuto 18 anni ed e' diventato maggiorenne'.

Soddisfazione anche da parte di Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing: 'Sono state quattro giornate intense, molto interessanti per i contenuti, con relatori di grande prestigio che hanno portato tematiche e argomentazioni che ci fanno pensare e riflettere. Con noi decine di migliaia di persone, trentine e non, che hanno volute partecipare al Festival in modo proattivo', ha detto, spiegando che 'tutto questo e' stato possibile grazie a un impegno strordinario delle istituzioni, dei volontari e delle realta' economiche e istituzionali che hanno contribuito e degli operatori della citta', che hanno accolto con entusiasmo questa edizione della manifestazione'. Una delle iniziative portate a questa edizione del Festival e' stata la firma del Manifesto dell'Educazione Finanziaria: 'E' un progetto che mi sta molto a cuore e racchiude i dieci principi con cui ci proclamiamo promotori di questa meravigliosa iniziativa di diffusione dell'educazione finanziaria in tutti i livelli accademici, nelle scuole e nelle universita'', ha sottolineato Mirja Cartia d'Asero, amministratrice delegata del Gruppo Sole 24 Ore, spiegando che 'sono dieci principi semplici, per seguire una cornice e perseguire le migliori attivita' nell'educazione finanziaria.

Abbiamo scelto Trento perche' c'e' una fortissima presenza di giovani, che sono gli stakeholder a cui ci stiamo rivolgendo'. Oltre agli appuntamenti piu' istituzionali in programma, l'evento e' stato animato dagli appuntamenti del Fuori Festival: 'Abbiamo proposto appuntamenti bellissimi e numerosi per tutti, anche per i piu' piccoli, per i ragazzi dell'universita' e gli adulti che gradiscono contenuti sempre interessanti ma con linguaggi diversi e altri protagonisti.

E' stato un successo anche in termini di partecipazione', ha detto Federico Silvestri, direttore generale media and business del Gruppo 24 Ore, sottolineando che e' stato 'un grande successo, siamo molto contenti perche' abbiamo lavorato un anno per pensare cosa potesse interessare e vedere questa partecipazione e questo riscontro e' il piu' bel premio'.

Ars

