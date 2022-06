Festival Economia: Bonomi, evento che mi rende orgoglioso del Sole 24 Ore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 05 giu - 'Voglio fare un ringraziamento al presidente del Sole 24 Ore, all'amministratore delegato del Sole 24 Ore, a tutti gli uomini e le donne del Sole 24 Ore perche' hanno realizzato un evento che mi fa essere orgoglioso di essere il loro editore'. Cosi' il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando al Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore. In occasione della cerimonia di chiusura dell'evento. Sono state 'quattro giornate piene, 228 appuntamenti, 600 relatori e una macchina organizzativa importante e impegnativa, dove abbiamo messo in gioco tutte le nostre capacita', ma anche la capacita' di fare squadra', ha indicato Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, indicando che '150 persone del Sole 24 Ore erano qui con noi, si sono impegnate al massimo e 600 persone hanno garantito l'organizzazione, che abbiamo voluto calda per fare stare bene i nostri ospiti, in modo che diventassero ambasciatori del festival nel mondo. I giornalisti che si sono accreditati sono 328 e hanno lavorato per raccontare il festival nel mondo, quelli che con un gioco di squadra hanno saputo trasmettere la nostra passione al mondo'.

Fla-Ars-Enr

