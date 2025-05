Festival di Trento: scatta il conto alla rovescia per il Festival di Trento 2025

Al via il 22 maggio la rassegna con 650 grandi protagonisti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mag - Conto alla rovescia per il Festival dell'Economia di Trento 2025: mancano solo due giorni all'inizio della rassegna da oltre 300 eventi con 650 relatori del mondo istituzionale, accademico, imprenditoriale, militare e religioso e con il Fuori Festival, tra spettacoli, live show dalle piazze, cultura e incontri con grandi autori di libri. Il 'popolo dello scoiattolo' (dal logo della manifestazione) - oltre 40mila presenze nel 2024 - festeggera' fino al 25 maggio assieme ai relatori, ai divulgatori e agli artisti del Festival la XX edizione della rassegna (la quarta organizzata dal Gruppo 24 ORE e Trentino marketing per conto delle istituzioni locali), e i 160 anni del Sole 24 Ore.

Tra i protagonisti dei dibattiti, in prevalenza attorno al tema 'Rischi e scelte fatali, l'Europa al bivio', spiccano sei Premi Nobel, 14 ministri, tra cui Giancarlo Giorgetti titolare del dicastero dell'Economia e delle finanze, 107 relatori del mondo accademico, 45 economisti nazionali e internazionali, 66 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, 61 tra manager e imprenditori. Stella polare del palinsesto sara' il desiderio di dare vita a dibattiti aperti, fuori dagli schemi e senza pregiudizi, dando spazio ai giovani. Per la prima volta, infatti, i giovani conquistano il palco della rassegna in qualita' di autori e speaker grazie alla call for ideas 'Le voci del domani', promossa dal Comitato scientifico del Festival e dal comitato organizzatore del Fuori Festival per offrire alle nuove generazioni la possibilita' di portare nella manifestazione anche le loro idee e le loro speranze per il futuro.

Forte l'adesione all'iniziativa: centinaia le candidature provenienti da tutta Italia, con proposte su grandi temi come il futuro del lavoro, le pari opportunita', il diritto allo studio, il legame tra scuole universita' e lavoro, i dazi, le guerra e l'intelligenza artificiale. Sono 28 i ragazzi e le ragazze selezionati in totale, di cui 13 universitari selezionati dal Comitato scientifico per il Festival e 15 tra i 16 e i 26 anni selezionati dal Comitato organizzatore per il Fuori Festival.

Interverranno al Festival come relatori di alcune tra le principali tavole rotonde - al pari con grandi economisti, accademici e imprenditori - alcuni studenti che hanno espresso interesse per i temi trattati. Rappresentano le Universita' Bocconi (Federico Pace e Vittorio Paolini), Cattolica del Sacro Cuore (Francesco Carluccio e Sara De Petra), Alma Mater Bologna (Tommaso Calcaterra), Bolzano (Riccardo Camarda), Trento (Daniele Giove e Mouhamet Sow), La Sapienza di Roma (Davide De Gennaro), Luiss Guido Carli (Martina Costa) e anche Queen's University Belfast (Alejandro Jose Galvez).

Due universitari trentini, inoltre, sono stati selezionati in qualita' di 'autori' del Festival. Pierre Daniel Castellan, di Trento classe 1999, ha proposto il panel sul tema 'Cooperazione 2.0: nuove alleanze afro-europee per un mondo che cambia', mentre Leonardo Alfio Cannavo', nato a Taormina nel 2004, ha proposto il panel su 'Europa, debito pubblico e sostenibilita' democratica'.

Per il Fuori Festival, in programma tre appuntamenti al mattino di giovedi', venerdi' e sabato con giovani tra i 17 e i 19 anni selezionati come speaker: sul palco in Piazza Fiera avranno 20 minuti per dialogare con il pubblico sul tema da loro scelto.

Giovedi' 22 maggio riflettori puntati sul tema della parita' di genere con Elisa Rotondo del Liceo Marie Curie di Tradate, a cui seguiranno tre studentesse dell'Upt - Scuola delle professioni per il terziario di Trento, Maria Miorandi, Giulia Zorzon e Gianluca Zocchi.

Venerdi' 23 maggio due universitari porteranno il loro punto di vista sulle politiche necessarie per sostenere l'ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro: Riccardo Valle dell'Universita' di Pavia e Samuele Nava dell'Alma Mater Studiorum di Bologna.

Il 24 maggio Amedeo Gaude dell'Istituto Internazionale Agnelli di Torino affrontera' il tema degli investimenti Ue nella Difesa, mentre quattro studenti dell'Iiss Carlo Emilio Gadda di Langhirano (Parma) discuteranno sui dazi doganali.

Sempre sabato, quattro studenti e advisor dell'Universita' di Trento dell'E-Agle Trento Racing Team - protagonista della Formula Student - racconteranno le sfide affrontate: si tratta di Marco Basilici (Stellantis), Paolo Bosetti (Faculty advisor), Andrea Melchiori (Visa Cash App RB F1 Team), Chiara Sabaini (team leader).

Appuntamento quindi giovedi' 22 maggio per la giornata inaugurale del Festival dell'Economia 2025.

