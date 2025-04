Festival di Trento: la citta' capitale su legalita', sicurezza e giustizia

Temi centrali nella rassegna in programma 22-25 maggio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Quando crollo' il muro di Berlino, un boss raccomando' all'altro: 'Vai nella Germania Est e compra. Compra tutto'. In tempi di nuovi scenari e difficili scelte, chi indaga e' gia' alla caccia di possibili speculazioni di vecchie e nuove organizzazioni criminali, da sempre particolarmente abili ad approfittare degli stravolgimenti della storia. Come i nuovi orizzonti geopolitici, il terremoto dei dazi, il rally dei mercati o le innovazioni tecnologiche: tutte potenziali praterie per gli interessi mafiosi. Un'ulteriore sfida, come le domande di sicurezza - nel mondo fisico, come in quello virtuale - dei cittadini o di un piu' efficiente servizio giustizia, pilastro di ogni stato di diritto. Una prospettiva affrontata in diverse declinazioni al Festival dell'Economia di Trento (22-25 maggio) da ministri, magistrati e forze dell'ordine.

Ci sono spie di interessi illeciti nel boom dei data center o dell'intelligenza artificiale? Crescera' il contrabbando di merci sottoposte a dazi e dei falsi, lucroso business per camorra e mafia cinese? E che ruolo puo' avere la liquidita' dei clan nel risiko finanziario? Sulle relazioni tra mafie e mondo cyber ha spesso messo in guardia Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, a Trento il giorno dopo le commemorazioni a Palermo delle stragi del 1992 di Capaci e via D'Amelio, in cui furono uccisi, insieme alle loro scorte, Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e poi, il 19 luglio, Paolo Borsellino. Proprio Falcone ammoniva sulla straordinaria capacita' dei clan di adeguarsi in tempo reale ai cambiamenti. Lui che per primo inizio' a seguire il flusso dei soldi, per trovare i boss. Un aspetto che ritornera' nel dialogo con Melillo, alla guida di quella Procura nazionale ideata dallo stesso Falcone.

Del valore di mezzo milione di euro sono le merci contraffatte sequestrate nel 2023-2024 dalle forze di polizia: gli annunciati dazi stanno provocando un incremento? E c'e' la 'guerra delle grucce' dietro i recenti omicidi di due cinesi a Roma? Di vecchie regole criminali e nuove tecnologie parleranno i vertici dei Carabinieri, Salvatore Luongo, e della Polizia, Vittorio Pisani; un aspetto ripreso poi dalla vicedirettrice dell'Agenzia della cybersicurezza, Nunzia Ciardi.

Ma contro mafie sempre piu' tecnologicamente attrezzate occorrono norme adeguate e competenze aggiornate: una sollecitazione per i ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi, chiamati - tra l'altro - a confrontarsi con l'Europa sul Pnrr e sul complesso dossier immigrazione.

Entro giugno e' attesa la sentenza della Corte europea sui Paesi sicuri, con ricadute sull'operativita' dei centri voluti dal governo in Albania, sfondo di roventi tensioni tra la maggioranza e la magistratura, in aggiunta a quelle sulla separazione delle carriere. 'Le norme sui migranti affossano gli obiettivi Pnrr', l'allarme risuonato nel plenum del Csm, rappresentato a Trento dal vicepresidente Fabio Pinelli.

Su Pnrr, riforme e processi rifletteranno anche Francesco Greco, guida del Consiglio nazionale forense, Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale, Sandro Raimondi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, e Alessandra Dolci, procuratore aggiunto di Milano a capo della Direzione distrettuale antimafia.

E anche altri relatori si confronteranno al Festival dell'Economia, alla quarta edizione nella formula ideata dal Gruppo 24 ORE con Trentino Marketing (per conto delle istituzioni e dell'Universita' locali). Un'edizione speciale per i 20 anni del Festival e i 160 del Sole 24 Ore, dal titolo 'Rischi e scelte fatali. L'Europa al bivio'.

VENERDI' 23 MAGGIO 'La mia riforma della giustizia' I protagonisti: Guido Boffo (direttore Il Messaggero), Carlo Nordio (ministro della Giustizia) SABATO 24 MAGGIO 'Poverta', concentrazione di ricchezza, immigrati e sicurezza' I protagonisti: Matteo Piantedosi (ministro dell'Interno), Antonio Preziosi (direttore Tg2).

Raffaella Calandra

