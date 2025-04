Festival di Trento: il capitale umano decisivo per affrontare le rivoluzioni in atto

Il lavoro che cambia e la formazione nell'era dell'Ia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - In un Paese stretto tra denatalita' e grandi rivoluzioni in atto, la formazione del capitale umano e' sempre piu' fattore di crescita e competitivita'. Sia che si guardi alle aule scolastiche, sia che si parli di universita' e ricerca.

Soprattutto in un mondo del lavoro che vede segnali occupazionali positivi, ma limitati e in prevalenza legati agli over 50, con l'industria in affanno, alle prese con nodi storici irrisolti: dalla scarsa produttivita' alla bassa partecipazione femminile e dei giovani, alla questione salariale e degli alloggi per i fuori sede.

Se e' vero che dopo anni di tagli il Pnrr sta provando a cambiare rotta su formazione e politiche attive, e', purtroppo, altrettanto vero che l'Italia resta fanalino di coda a livello internazionale per tasso di occupati, giovani senza lavoro, ragazzi che non studiano e non lavorano (Neet), abbandoni scolastici e numero di laureati. Un danno enorme, con l'inverno demografico in atto (ogni anno i banchi si svuotano di oltre 100mila studenti) e la difficolta' delle imprese di trovare le competenze giuste, un 'mismatch' che costa 44 miliardi di mancato valore aggiunto, pari a 2,5 punti di Pil. Occorre poi fare i conti con l'intelligenza artificiale, che rende obsolete molte competenze ma crea nuove opportunita' di lavoro. Di qui la scelta del Festival di Trento di dedicare una serie di incontri a formazione e lavoro. Del resto, i giovani sono i grandi protagonisti del Festival 2025, al centro di diverse iniziative.

GIOVEDI' 22 MAGGIO 'L'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro' I protagonisti: Marina Elvira Calderone, ministro per il Lavoro e le Politiche sociali; Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore VENERDI' 23 MAGGIO 'Giovani e lavoro' I protagonisti: Fabrizio D'Ascenzo presidente Inail; Gabriele Fava, presidente Inps; delegato Sviluppo lavoro Italia; Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore In collaborazione con Inps, Inail e Sviluppo lavoro Italia 'La grande fuga: progetti di vita e incertezze sul futuro' I protagonisti: Max Bergami, dean Bologna business school; Eugenio Bruno, Il Sole 24 Ore; Maurizio Landini, segretario generale Cgil 'Lavoro povero e dannato' I protagonisti: Annarita D'Ambrosio, Il Sole 24 Ore); Rosario De Luca, presidente Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro; Giampiero Falasca, partner Dla Piper); Paola Profeta, prorettrice diversita', inclusione e sostenibilita' Universita' Bocconi; Stefani Scherer, Universita' di Trento; Silvio Traverso, Universita' del Piemonte Orientale. SABATO24 MAGGIO 'I mestieri dell'intelligenza artificiale, chi sale e chi scende' I protagonisti: Tatiana Biagioni, presidente avvocati giuslavoristi italiani; Rita Carisano, direttrice generale Universita' Luiss; Gabriele Ghirlanda, executive director global value, access & public affairs Angelini Pharma; Stefano Perego, vicepresidente Amazon operations e global services; Luciano Pietronero, Centro Fermi; Stefano Scarpetta, direttore impiego, lavoro, affari sociali Ocse; Pierangelo Soldavini, Il Sole 24 Ore. 'Finanziamenti internazionali, ricerca e universita'' I protagonisti: Anna Maria Bernini, ministra dell'Universita' e della Ricerca; Donatella Sciuto, rettrice Politecnico di Milano; Simone Spetia, Radio 24. 'Scuola e imprese: talenti da formare' I protagonisti: Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito; Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore 'Universita', Ia e nuova politica' I protagonisti: Giovanna De Minico, Universita' di Napoli Federico II; Franco Gallo, Universita' Luiss Guido Carli; Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore.,.

