Festival di Trento: donne ai vertici di Universita', istituzioni e aziende

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Rettrici, economiste, capitane d'azienda, politiche e rappresentanti delle Istituzioni nazionali e internazionali, saranno protagoniste dal 22 al 25 maggio 2025 alla 20esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, organizzata per il quarto anno dal Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento.

Il tema piu' che mai attuale dell'edizione 2025 del Festival di Trento 'Rischi e scelte fatali. L'Europa al bivio' verra' declinato secondo la visione e il contributo di protagoniste di grande rilievo del mondo dell'economia e finanza, dell'universita', dell'imprenditoria e delle istituzioni.

Lilia Cavallari, Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, interverra' su 'La politica economica europea al tempo di Trump', Roberta Casali, vice president Asia Development Bank, parlera' della scommessa asiatica, Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti, discutera' di come rilanciare l'Europa manifatturiera, mentre Debora Revoltella, Direttrice del Dipartimento degli Affari Economici della Banca Europea per gli Investimenti, interverra' su competitivita' e solidarieta', Maria Cannata, Presidente del Mercato dei Titoli di Stato (MTS), parlera' di debito pubblico e Fabrizia Lapecorella, Vice Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), traccera' un bilancio sulla transizione energetica e climatica.

Altra ospite d'eccezione e' Era Dabla-Norris, Vicedirettrice del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, che interverra' su 'Perche' il modello attuale di sviluppo dell'intelligenza artificiale puo' non essere sostenibile'.

Per quanto riguarda la geopolitica Sylvie Goulard, Sda Bocconi school of management Universita' Bocconi e gia' Ministra delle Forze Armate e gia' Vicegovernatrice della Banca di Francia, interverra' in due dei cinque panel realizzati in collaborazione con ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e intitolati 'L'ora della verita'', dedicati a Europa, Stati Uniti, Cina, Medio Oriente, Francia e Germania.

Tra le novita' del 2025, grande attenzione verra' rivolta ai temi della sicurezza dei dati e della corruzione. Su questo fronte Nunzia Ciardi, Vicedirettrice Generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, partecipera' al panel 'Cybersecurity: spie, spioni e hacker', mentre sulle nuove forme di criminalita' e giustizia interverra' anche Alessandra Dolci, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Tra i 6 Premi Nobel che interverranno alla 20esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, il ritorno di Tawakkol Karman, Premio Nobel per la Pace 2011 e Fondatrice della Tawakkol Karman International Foundation, che interverra' sul tema 'Il futuro sono loro, i bambini'.

Al Festival dell'Economia di Trento sara' interessante ascoltare anche la voce delle imprenditrici: Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia holding, interverra' su 'L'economia nelle nuove frontiere dell'Occidente'. Diana Bracco, presidente e CEO Gruppo Bracco, parlera' di 'Multinazionali italiane e competitivita''. Lavinia Biagiotti Cigna, Presidente e CEO Biagiotti Group, discutera' di 'Imprese e scelte di governance'. Elisabetta Illy, founder & ceo picture of change, portera' la sua esperienza per parlare del Piano Mattei e di risultati raggiunti e progetti per l'Africa, mentre Marina Salamon, presidente Alchimia, interverra' nel panel 'Sviluppo economico, coscienza civile e bene comune'.

I vertici delle universita' saranno ben rappresentati a Trento da Elena Beccalli, Preside della Facolta' di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Rita Carisano, Direttrice Generale dell'Universita' Luiss Guido Carli, Anna Gervasoni, Direttrice del Centro di Ricerca e Sviluppo per l'Imprenditorialita' LIUC, Sabrina Nuti, Rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Maria Pierro, Rettrice Universita' degli Studi dell'Insubria, Paola Profeta, Prorettrice per la Diversita', Inclusione e Sostenibilita' dell'Universita' Bocconi, Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, e Paola Severino, Presidente della School of Law dell'Universita' Luiss Guido Carli. Tra le accademiche e studiose presenti, tra le altre, anche Cinzia Alcidi, Ricercatrice Senior presso il Centre for European Policy Studies, Gloria Bartoli, segretario generale dell'osservatorio produttivita' e benessere Fondazione economia Tor Vergata, Marina Brogi, Universita' La Sapienza, Marta Dassu', Consigliere Senior per gli Affari Europei presso l'Aspen Institute, Veronica De Romanis, Docente di Politica Economica all'Universita' Luiss Guido Carli, Elsa Fornero, Professoressa all'Universita' di Torino, Alessandra Perrazzelli, Docente del Politecnico di Milano, Paola Subacchi, cattedra in Debito Sovrano presso Sciences Po, e Maristella Vicini, Amministratrice Delegata dell'Istituto di Studi per l'Economia Applicata (ISEA).

Tra le Ministre gia' confermate: Anna Maria Bernini, ministra dell'Universita' e della Ricerca, Marina Elvira Calderone, ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Alessandra Locatelli, ministro per la Disabilita', Daniela Santanche', ministro del Turismo. Torna a Trento anche Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico, intervistata da Ferruccio de Bortoli.

Tra le rappresentanti delle istituzioni, saranno presenti al Festival dell'Economia di Trento 2025 anche Paola Ansuini, Dipartimento tutela clientela e educazione finanziaria Banca d'Italia, Tatiana Biagioni, Presidente dell'Associazione Nazionale Avvocati Giuslavoristi Italiani, Elisabetta Fabri, presidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi, e Linda Laura Sabbadini, Presidente del Women 20 (2021), che discutera' delle nuove regole europee in discussione sul fronte delle economie sociali e diseguaglianze.

