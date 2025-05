Festival di Trento: banche, tassi, mercati, la finanza protagonista

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Il mondo della finanza gioca un ruolo centrale nel palinsesto del Festival dell'Economia di Trento 2025, in programma dal 22 al 25 maggio. Un'edizione speciale, che festeggera' il 20esimo anniversario della rassegna, che negli anni e' cresciuta e ha saputo rinnovarsi, anche grazie alla nuova formula ideata dal Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. Il Festival 2025 festeggera' anche i 160 anni del Sole 24 Ore, con tante iniziative che coinvolgeranno il pubblico. Il tema scelto quest'anno, pero', riflette le incertezze e le crisi del momento: 'Rischi e scelte fatali.

L'Europa al bivio'.

Un'incertezza che anche il mondo della finanza subisce e sconta sui mercati. A Trento ci sara' spazio per porsi molte domande su questi temi e per provare ad avanzare delle proposte. Lo hanno fatto anche il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, con il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e dieci studenti, nel prologo del Festival, svoltosi il 12 aprile, all'interno di un incontro dedicato agli studenti delle scuole secondarie e dell'Universita'.

Nel palinsesto della rassegna emergono diversi interventi di rilievo dell'universo finanziario. Spicca quello del presidente dell'Abi Antonio Patuelli, che spieghera' perche' l'Europa non puo' esistere senza l'unione bancaria, mentre il presidente Consob Paolo Savona interverra' su 'Legittimazione delle criptovalute e rischi per i mercati mobiliari'. Da non perdere anche l'intervento di Donato Masciandaro, professore dell'Universita' Bocconi e direttore del Comitato sull'educazione finanziaria del Mef, su 'Falchi, colombe e gattopardi: le nuove rotte della politica monetaria di Federal reserve e Banca centrale europea'. Grandi protagonisti della finanza hanno poi scelto di intervenire al Festival su temi legati non alla finanza, ma alla geopolitica e ai rischi di un periodo complesso ma stimolante: da Francesco Gaetano Caltagirone, presidente del Gruppo Caltagirone, a Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo Pirelli, da Paolo Scaroni, presidente Enel, a Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia holding (i loro panel sono stati al centro di altri approfondimenti sul Sole 24 Ore).

Altri panel che ruotano attorno all'evoluzione della finanza spaziano dalle criptovalute alle politiche economiche e finanziarie, dalla sfida del debito pubblico al ruolo di valute importanti come il dollaro e il renminbi.

22 MAGGIO 2025 Falchi, colombe e gattopardi: le nuove rotte della politica monetaria di Federal reserve e Banca centrale europea Il protagonista: Donato Masciandaro (Universita' Bocconi) 23 MAGGIO 2025 Debito pubblico: cosa imparare dalla storia I protagonisti: Maria Cannata (presidente Mts), Renato Loiero (consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri), Morya Longo (Il Sole 24 Ore), Rita Mascolo (Universita' di Catania), Emmanuel Mourlon-Druol (European university institute), Arrigo Sadun (presidente Tlsg international advisors) 24 MAGGIO 2025 Il ruolo del dollaro nella ricerca di un nuovo ordine mondiale I protagonisti: Angelo Federico Arcelli, PhD (senior fellow Center for international governance innovation - Cigi), Adriana Castagnoli (storica, gia' Universita' di Torino), Massimo Mocio (Deputy Chief and Head of Global Banking & Markets, IMI Corporate & Investment Banking Division, Intesa Sanpaolo), Lucio Scandizzo (economista), Paola Subacchi (Universita' di Bologna), Maristella Vicini (ceo Isea - Istituto di studi per l'economia applicata) 24 MAGGIO 2025 Perche' finora utilizzare il risparmio europeo per gli investimenti in Europa e' stata una causa persa I protagonisti: Isabella Bufacchi (Il Sole 24 Ore), Marco Mazzucchelli (executive chairman Secofind family office Sim), Marcello Messori (Istituto universitario europeo), Richard R.

Robb (School of international and public affairs, Columbia University), Michele Vietti (presidente Anfir - Associazione nazionale delle finanziarie regionali) 25 MAGGIO 2025 Ultima chiamata per riformare il bilancio Ue I protagonisti: Marco Buti (Istituto universitario europeo), Adriana Cerretelli (Il Sole 24 Ore), Giovanni Tria (Universita' di Roma Tor Vergata) BANCA D'ITALIA Una mostra e un panel sull'avventura della moneta Sara' visitabile fino al 25 maggio la mostra intitolata 'L'avventura della moneta: dall'oro al digitale', realizzata nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento in collaborazione con il Mudem - Museo della moneta della Banca d'Italia. La mostra e' stata inaugurata il 12 maggio scorso, con un intervento del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, intervistato dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e da dieci giovani studenti. Al tema del passato e del futuro della moneta e' dedicato anche un panel del Festival.

23 MAGGIO 2025 L'avventura della moneta: dall'oro al digitale I protagonisti: Paola Ansuini (responsabile comunicazione Dipartimento tutela clientela e educazione finanziaria, Banca d'Italia), Leonardo Becchetti (Universita' di Roma Tor Vergata), Fabrizio Burlando (ceo Bancomat), Fabio Carducci (Sole 24 Ore).

Red-

(RADIOCOR) 10-05-25 15:18:44 (0373) 5 NNNN