Festival dell'Economia: Paravani-Mellinghoff (BlackRock), AI potenziera' produttivita'

All'incontro a Londra del roadshow Road to Trento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar - "Nel contesto accademico vi e' un consenso riguardo alla capacita' dell'Intelligenza Artificiale di potenziare la produttivita', particolarmente a vantaggio di coloro meno esperti in determinati compiti, in modo simile all'ausilio offerto da una calcolatrice a individui poco pratici in aritmetica, senza comprometterne le modalita' e le capacita' di apprendimento. Sebbene la programmazione e l'ingegneria rappresentino pratiche cruciali per sfruttare appieno il potenziale dell'IA, altrettanto rilevanti sono le abilita' critiche e la capacita' di collaborare con gli altri, poiche' sara' necessario combinare varie competenze per valutare i risultati di modelli sempre piu' complessi". Lo ha detto Simona Paravani-Mellinghoff, global Co-Cio multi-asset strategies and solutions di BlackRock, nel corso della discussione su "La nuova rivoluzione industriale: boom economico e sconvolgimento sociale"? Il panel f parte del roadshow organizzato a Londra sul tema "A.I.: cambiera' (davvero) il modo in cui guardiamo all'agricoltura, all'industria e ai servizi"? in corso a Londra. L'evento fa parte del roadshow "Road to Trento - gli appuntamenti internazionali del Festival dell'Economia". Il progetto e' nato per creare un percorso di avvicinamento alla manifestazione del Festival dell'Economia di Trento, organizzata anche quest'anno dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, per conto delle istituzioni trentine, dal 23 al 26 maggio 2024.

