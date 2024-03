Festival dell'Economia: Marangione (Confindustria), AI rafforzera' produttivita' ed efficienza imprese

All'incontro a Londra del roadshow Road to Trento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar -"L'Intelligenza Artificiale promette di rafforzare produttivita' ed efficienza per le imprese, la realizzazione di questo potenziale pero' non dipendera' esclusivamente dalle capacita' delle nuove tecnologie, ma anche dal modo in cui le societa' sceglieranno di gestirle e diffonderle.

Bisogna quindi prima di tutto lavorare su un insieme di regole condivise a livello globale, con un approccio legislativo che non sia troppo restrittivo ma che fissi dei confini e tuteli i diritti fondamentali come la tutela della proprieta' intellettuale. Dobbiamo poi formare imprenditori e manager sia sulle potenzialita' dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella loro azienda, ma anche sui rischi come la sicurezza informatica. E infine dobbiamo pensare agli investimenti: la diffusione dell'intelligenza artificiale richiede investimenti nella trasformazione tecnologica, nelle infrastrutture digitali, nel capitale umano e nell'istruzione. Senza le competenze adeguate e' impensabile affrontare una rivoluzione tanto impattante". Lo ha detto Andrea Marangione, vicepresidente di Confindustria Giovani imprenditori e ceo di Maider Holding, nel corso della discussione su "La nuova rivoluzione industriale: boom economico e sconvolgimento sociale"? Il panel fa parte del roadshow al King's College di Londra sul tema "A.I.: cambiera' (davvero) il modo in cui guardiamo all'agricoltura, all'industria e ai servizi"? in corso a Londra. L'evento fa parte del roadshow "Road to Trento - gli appuntamenti internazionali del Festival dell'Economia". Il progetto e' nato per creare un percorso di avvicinamento alla manifestazione del Festival dell'Economia di Trento, organizzato anche quest'anno dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, per conto delle istituzioni trentine, dal 23 al 26 maggio 2024.

Pan

(RADIOCOR) 07-03-24 16:23:58 (0494) 5 NNNN