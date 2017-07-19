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            Festival dell'Economia: Fugatti, grande orgoglio per la comunita' di Trento

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - 'Il Trentino e' un territorio di autonomia, di innovazione e di ricerca ma non e' sempre stato cosi'. E' stato anche un territorio di poverta' e di migrazione. Qui c'e' una forte essenza di comunita' e il territorio ha saputo crescere. Ritengo che il tema dei giovani scelto per il Festival va in questa direzione'. Lo ha affermato Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento, alla cerimonia di inaugurazione della ventunesima edizione del festival dell'Economia di Trento organizzato da Il Sole 24Ore. 'Oggi', ha aggiunto, 'avere qui un panel di interlocutori nazionali e internazionali del mondo economico, industriale e di diplomazia che trattano le tematiche attuali e' un grande orgoglio per la nostra comunita' e sappiamo che la volonta' di crecere di questo Festival va sempre piu' ampliandosi. E' un grande orgoglio'.

            Lab-Sim

            (RADIOCOR) 20-05-26 18:07:45 (0669) 5 NNNN

              


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