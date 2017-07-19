Festival dell'economia di Trento: l'intelligenza artificiale per migliorare le citta'

Ratti (MIT), dati e AI come strumenti civici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - L'intelligenza artificiale e le citta', un tema centrale oggi per capire come la tecnologia possa rendere piu' vivibili i centri urbani.

'Al MIT Senseable City Lab, il gruppo di ricerca che dirigo a Boston, utilizziamo dati e AI come strumenti civici: permettono di osservare fenomeni fino a poco tempo fa difficili da misurare - racconta Carlo Ratti -. Un esempio e' Treepedia, un progetto sviluppato al Lab per misurare quanta vegetazione urbana sia effettivamente percepita dalla strada.

Attraverso la computer vision e immagini di Google Street View abbiamo confrontato il 'green view' di diverse citta', individuando dove mancano ombra, alberi e comfort. Sono informazioni concrete che le amministrazioni possono usare per migliorare la qualita' della vita, strada per strada'.

Piu' in generale, l'AI consente di capire come funziona lo spazio pubblico, l'ombra all'ora giusta, una piazza in cui le persone si sentono a proprio agio.

L'AI puo' migliorare la gestione di traffico, energia e rifiuti, ma rischia anche di amplificare le disuguaglianze.

'I dati possono rendere visibili le disuguaglianze e aiutare a correggerle, ma possono anche rafforzarle - dice -. Un esempio e' Liminal Ghettos, un progetto con cui abbiamo studiato i pattern di segregazione urbana prima e durante la pandemia. Ne emergevano confini invisibili all'interno delle citta', spesso legati a classe sociale, origine o accesso ai servizi. Il punto e' che i dati non forniscono risposte automatiche. Rendono leggibili le divisioni, poi entra in gioco la governance: i sistemi data-driven richiedono supervisione pubblica, trasparenza e uno scopo civico chiaro'. Come bilanciare efficienza e diritto alla privacy senza rallentare l'innovazione? 'E' una delle sfide piu' complesse. Viviamo circondati da dispositivi che raccolgono dati sempre piu' intimi'. La sfida del futuro sara' governare i dati affinche' siano utili a una buona gestione. Sara' facile? La risposta oggi e' ancora da elaborare.

GIOVEDI' 21 MAGGIO L'intelligenza artificiale per migliorare le citta' I protagonisti: Paola Dezza (Il Sole 24 Ore);Carlo Ratti (direttore senseable city lab, MIT).

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(RADIOCOR) 10-05-26 15:53:55 (0342) 5 NNNN