Festival dell'economia di Trento: Incontri con l'autore, le voci del presente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mag - Il palinsesto 'Incontri con l'autore' all'interno del Festival dell'Economia di Trento vuole essere uno spazio dedicato alle idee, alle storie e alle visioni che aiutano a leggere il presente e immaginare il futuro. Attraverso il loro contributo, autori e autrici accompagneranno il pubblico dentro i grandi temi del nostro tempo, in un confronto diretto, faccia a faccia, che permette dialogo e scambio. Al centro di ogni incontro, c'e' la piu' stringente attualita', osservata da prospettive diverse: economia, societa', politica, cultura. Dai cambiamenti del capitalismo alle trasformazioni delle citta', dalle nuove forme di leadership alle sfide della democrazia.

Un ruolo importante e' inevitabilmente dedicato all'intelligenza artificiale, protagonista di numerosi appuntamenti che ne esplorano potenzialita' e rischi: dalla competitivita' economica all'impatto sulla vita quotidiana, fino alle questioni etiche e culturali che questa tecnologia solleva.

Accanto a questo, emerge con forza il tema delle politiche economiche e sociali, con riflessioni su fiscalita', disuguaglianze, rapporto tra Stato e cittadini e nuovi modelli di sviluppo, e del mercato del lavoro e delle imprese, tra trasformazioni e nuove opportunita'.

Non manca uno sguardo internazionale: la geopolitica entra nel programma degli incontri con approfondimenti sui nuovi equilibri globali, i conflitti e il ruolo dell'Europa, offrendo chiavi di lettura per comprendere le tensioni e le trasformazioni in atto. Ampio spazio verra' dato anche alla sostenibilita', alla scienza e all'educazione. Il palinsesto di questa edizione si distingue per la varieta' delle voci coinvolte: accademici, giornalisti, manager, divulgatori e protagonisti del dibattito pubblico nazionale e internazionale.

GIOVEDi' 21 MAGGIO Il demone della finanza. Dal capitalismo della sorveglianza ai nuovi kombinat dell'era digitale I protagonisti: Massimo Giannini, giornalista SABATO 23 MAGGIO La promessa. Dal diritto di voto alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta I protagonisti: Marianna Aprile, giornalista, Radio 24-Il Sole 24 Ore SABATO 23 MAGGIO Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica I protagonisti: Carlo Bonini, giornalista, Franco Gabrielli, Sda Bocconi School of Management DOMENICA 24 MAGGIO Introduzione all'economia civile. Tra il gia'-fatto e il non-ancora I protagonisti: Stefano Zamagni, Universita' di Bologna.

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(RADIOCOR) 16-05-26 18:04:11 (0416) 5 NNNN