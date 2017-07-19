Festival dell'economia di Trento: il futuro della salute al bivio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Senza contare infine l'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo sanitario e della salute: l'IA e' gia' una realta' nelle corsie degli ospedali soprattutto come aiuto nella diagnostica di ultima generazione e sta mettendo piede anche negli studi dei medici, ma soprattutto la interrogano sempre di piu' gli assistiti grazie anche all'avvento di strumenti come ChatGpt Salute. Come cambiera' tutto questo il rapporto tra medico e paziente? Anche a questo si provera' a rispondere a Trento.

GIOVEDI' 21 MAGGIO La guerra dei farmaci.

I protagonisti: Sergio Marullo di Condojanni, ceo Angelini Pharma; Robert Giovanni Nistico', presidente Agenzia italiana del farmaco; Francesca Cerati, Il Sole 24 Ore.

GIOVEDI' 21 MAGGIO Lavorare meno per vivere meglio.

I protagonisti: Stefano Bartolini, Universita' di Siena; Filippo Ongaro, medico; Nicoletta Carbone, Radio 24.

VENERDI' 22 MAGGIO Curarsi con l'intelligenza artificiale.

I protagonisti: Andrea Laghi, Humanitas; Domenico Mantoan, Ospedale Pederzoli e Agenas; Chiara Sgarbossa, Politecnico di Milano; Barbara Gobbi, Il Sole 24 ore.

VENERDI' 22 MAGGIO Ottimismo e gratitudine: capitali invisibili dell'economia.

I protagonisti: Piero Barbanti, San Raffaele di Roma; Immaculata De Vivo, Harvard Medical School; Nicoletta Carbone, Radio 24.

SABATO 23 MAGGIO Emergenza Servizio sanitario nazionale.

I protagonisti: Orazio Schillaci, ministro della Salute; Filippo Anelli, Ordine dei medici; Barbara Mangiacavalli, Ordine professioni infermieristiche; Giuseppe Milanese , Confcooperative Sanita'; Massimo Massetti, Universita' Cattolica del Sacro Cuore; Marzio Bartoloni, Il Sole 24.

DOMENICA 24 MAGGIO L'economia della longevita'.

I protagonisti: Elena Beccalli, Universita' Cattolica del Sacro Cuore; Camillo Ricordi, rete Lombardia Longevita' Sana; Giuseppe Sciarrone, Humanitas San Pio X;Nicoletta Carbone, Radio 24.

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(RADIOCOR) 17-05-26 10:30:43 (0141) 5 NNNN