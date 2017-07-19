Festival dell'economia di Trento: geopolitica e giovani protagonisti del Festival

Nuovi poteri. Come cambiano le gerarchie globali e le speranze delle nuove generazioni: dal 20 maggio a Trento il Festival dell'Economia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Cinque giorni per riflettere su mercato, nuovi poteri e speranze dei giovani. Si scaldano i motori per l'edizione numero 21 del Festival dell'Economia di Trento, in agenda dal 20 al 24 maggio e dedicata appunto al tema 'Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani'. Oltre 700 relatori: 4 Premi Nobel, 16 Ministri, 111 relatori del mondo accademico, 35 economisti nazionali e internazionali, 87 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, oltre 90 tra manager e imprenditori. La manifestazione, nella formula ideata nel 2022 dal Gruppo Il Sole 24 ORE insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento, ha visto il 'popolo dello scoiattolo' crescere in modo straordinario arrivando a oltre 140.000 presenze in quattro anni.

E proprio il grande successo di pubblico e il ricco programma di incontri in palinsesto hanno convinto gli organizzatori ad introdurre nel 2026 una novita' importante: portare a cinque le giornate della manifestazione che vede riuniti rappresentanti di primo livello del mondo economico, accademico, politico e della business community a livello nazionale e internazionale.

Le cinque giornate di Trento diventeranno cosi' fondamentali per chiunque voglia capire dove stanno andando il mondo e l'economia oggi, come colto dal tema dell'edizione 2026 che fara' da filo conduttore di tutto il Festival: 'Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani'. Un tema di stringente attualita', scelto dall'Advisory Board della manifestazione, presieduto dal Direttore del Sole 24 Ore e presidente del Comitato Scientifico Fabio Tamburini e composto da Elena Beccalli, Marco Fortis, Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Giulio Sapelli, Giulio Tremonti.

Il titolo scelto mette a confronto, da un lato, gli scenari della geopolitica che hanno visto le leggi del mercato e la globalizzazione tramontare come punto di riferimento e cedere il passo a nuovi centri di potere come le Big Tech, che concentrano ricchezza e controllano le chiavi dell'intelligenza artificiale, e le autarchie di Russia e Cina e, dall'altro, le speranze dei giovani di fronte a paure e incertezze.

red-

(RADIOCOR) 25-04-26 15:00:00 (0331) 5 NNNN