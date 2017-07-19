Festival dell'economia di Trento: geopolitica e giovani protagonisti del Festival -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - In tema di geopolitica emerge come l'Europa si trovi in una posizione particolarmente vulnerabile, stretta tra la pressione di Trump, il rallentamento economico, la mancanza di leadership e una crisi demografica sempre piu' acuta. La risposta a queste sfide passa da una priorita': restituire ai giovani la speranza nel futuro, trasformando l'Italia e l'Europa in luoghi attrattivi per le nuove generazioni.

L'oscillazione del 'pendolo della storia' in modo ormai evidente si sta spostando da Occidente a Oriente. L'Occidente deve fare i conti con l'irruenza del presidente Donald Trump, a partire dagli attacchi sempre piu' frequenti all'Europa, che a sua volta deve fare i conti con almeno tre punti di debolezza strutturali: la battuta di arresto dello sviluppo economico, l'andamento negativo degli indici demografici, la carenza di leadership adeguate. Sul fronte opposto autarchie come la Russia di Vladimir Putin e la presidenza di Xi Jinping in Cina sono la testimonianza di come la democrazia ha tante virtu' ma anche il difetto di rendere ogni decisione complessa nei meccanismi di scelta e lenta nel passaggio dal dire al fare.

Tutti gli eventi di Trento saranno caratterizzati da un unico criterio guida: quello della dialettica, del ragionamento e dell'argomentazione, del dibattito aperto e senza pregiudizi, dando spazio e voce ai giovani, che saranno protagonisti direttamente sul palco, grazie all'iniziativa 'Le voci del domani' promossa dal Comitato Scientifico del Festival: un'occasione straordinaria per prendere la parola e portare il proprio punto di vista al centro del dibattito pubblico in un Festival che, quest'anno piu' che mai, chiama in causa proprio la generazione che vive in prima persona le grandi trasformazioni economiche, sociali e geopolitiche.

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(RADIOCOR) 25-04-26 15:00:10 (0333) 5 NNNN