Festival dell'Economia: al via la seconda edizione di "Road to Trento"

Organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 feb - Dopo Lugano, San Francisco, Abu Dhabi e Johannesburg nel 2023, si apre a Nuova Delhi il 14 febbraio la seconda edizione di 'Road to Trento - gli appuntamenti internazionali del Festival dell'Economia'; un progetto nato per creare un percorso di avvicinamento alla manifestazione, organizzata anche quest'anno dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing, per conto delle istituzioni trentine, dal 23 al 26 maggio. Gli eventi in diretta streaming sono realizzati dal Sole 24 Ore in collaborazione con le sedi diplomatiche dell'Italia nel mondo e hanno l'obiettivo di portare il Festival dell'Economia di Trento sulla scena internazionale anticipandone le questioni, arricchendone gli spunti tematici e creando al tempo stesso spazi di networking tra le imprese italiane, il mondo della ricerca e rappresentanti istituzionali, nel quadro della rete di rappresentanze diplomatiche e degli istituti di commercio estero. La prima tappa di 'ROAD to TRENTO 2024' si terra' mercoledi' 14 febbraio a Nuova Delhi, con il titolo 'Italia e India: la sfida di diversificare la supply chain', organizzato in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in India e vedra' la partecipazione di rappresentanti istituzionali italiani e indiani, manager di entrambi i paesi e rappresentanti di imprese gia' attive o in espansione verso il mercato locale.

Ad aprire i lavori saranno di Vincenzo de Luca, Ambasciatore d'Italia in India, Herve' Delphin, Ambasciatore UE in India, Mirja Cartia d'Asero, Amministratrice Delegata Gruppo 24 ORE.

Sara' possibile seguirlo in streaming su /festival-economia-trento-spin-off-internazionali-india-2024/.

