Festival dell'Economia: a Berlino il 12/3, terza tappa per Road to Trento 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Il Festival dell'Economia di Trento arriva a Berlino il 12 marzo: terza tappa per Road to Trento 2024, il ciclo di appuntamenti internazionali del Festival dell'Economia piu' importante d'Italia Dopo Nuova Delhi in India e Londra nel Regno Unito, la terza tappa di Road to Trento 2024, ciclo di appuntamenti internazionali del Festival dell'Economia di Trento, si terra' martedi' 12 marzo a Berlino alle ore 18.00, organizzato dal Gruppo 24 ORE in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Germania e con il supporto dell'Istituto dell'Economia Tedesca.

Dopo aver esaminato le opportunita' di business con la piu' forte delle economie emergenti, quella indiana, e dopo aver analizzato le prospettive di partenariato tra Italia e Regno Unito sulla piu' rivoluzionaria delle innovazioni che trasformera' il nostro lavoro e le nostre economie, quella dell'intelligenza artificiale, Road su Trento si sposta in Germania per individuare le strategie di cooperazione che Italia e Germania possono mettere in campo per far progredire il mercato unico europeo.

Si intitola infatti 'Prospettive per il mercato comune europeo nel commercio globale: asset strategici delle economie tedesca e italiana' l'incontro del 12 marzo che, preceduto da due round-table a porte chiuse dedicate alla transizione energetica e alla finanza per la transizione, analizzera' il forte impatto sulle economie tedesca e italiana e sulle loro relazioni commerciali bilaterali che ha avuto l'attuale rivoluzione industriale e il green deal, per poi discutere su quale possa essere il ruolo del mercato comune europeo in questo processo.

Alle ore 18.00 iniziera' la sessione plenaria aperta dall'Ambasciatore d'Italia in Germania Armando Varricchio e dell'Amministratrice Delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d'Asero. Seguira' l'intervento di Michael Huther, Direttore e Membro del Presidio dell'Istituto per l'Economia Tedesco, dedicato ai risultati delle due roundtable del primo pomeriggio che saranno poi oggetto di discussione da parte di due rappresentanti dei Governi di Italia e Germania e di due rappresentanti del mondo delle imprese dei rispettivi Paesi: Paolo Casalino, Direttore Generale Politiche Industriali, Ministero Italiano delle Imprese e del Made in Italy, Kirsten Scholl, Direttrice del Dipartimento europeo del Ministero Federale per gli Affari economici e la Protezione climatica del Governo tedesco (BMWK), Raffaele Langella, Direttore Generale Confindustria e Tanja Gonner, Direttrice Generale BDI, a cui si aggiungera' il punto di vista di un'impresa italiana con Maria Anghileri, Chief Operating Officer, EUSIDER Group.

Sara' possibile seguire l'incontro in streaming previa registrazione sul sito dell'evento all'indirizzo 24oreventi.com/spinoffgermania L'incontro di Berlino rientra nel piu' ampio progetto nato per creare un percorso di avvicinamento alla manifestazione del Festival dell'Economia di Trento, organizzata anche quest'anno dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing, per conto delle istituzioni trentine, dal 23 al 26 maggio 2024.

L'obiettivo e' di portare il Festival dell'Economia di Trento sulla scena internazionale anticipandone le questioni, arricchendone gli spunti tematici e creando al tempo stesso spazi di networking tra imprese italiane, mondo della ricerca e rappresentanti istituzionali, nel quadro della rete di rappresentanze diplomatiche e degli istituti di commercio estero. Main Partner di Road to Trento 2024 e' Enel.

com-rmi

(RADIOCOR) 10-03-24 14:28:30 (0331) 5 NNNN