Festival del Cambiamento: Tavazzi, per 68% imprese sostenibilita' e' fattore sviluppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 11 mag - 'Il 68,1% delle imprese giudica la sostenibilita' un fattore chiave per il rafforzamento della propria attrattivita' e sviluppo. Questo uno dei dati piu' interessanti emersi dalla survey conclusa lo scorso aprile 2023 su un campione di oltre 500 imprese in Italia, in Friuli Venezia Giulia'.

Cosi' Lorenzo Tavazzi, partner e responsabile Area Scenari e Intelligence di The European House - Ambrosetti durante il so intervento alla seconda giornata del Festival del Cambiamento attualmente in corso a Trieste.

Nella sua presentazione il ricercatore ha individuato molti fattori positivi relativi alla capacita' delle imprese Italiane e del Friuli Venezia Giulia di affrontare la sfida del futuro e tuttavia ha evidenziato anche alcuni ritardi: meno del 10% delle imprese italiane infatti posiziona se stesa al di sopra della media di settore per quanto riguarda l'attuazione di iniziative legate ai fattori ESG. Inoltre, le imprese identificano 10 problemi nella realizzazione delle misure di sostenibilita', tra cui l'elevato costo delle certificazioni ambientali, gli eccessivi adempimenti burocratici, la complessita' delle norme e la scarsa disponibilita' di informazioni. 'Nonostante queste criticita' emergono elementi che restituiscono una prospettiva positiva per il futuro - spiega Tavazzi - L'emergenza pandemica ha aumentato la sensibilita' verso il fenomeno (in media, 3 imprese su 10 sia in Italia che in Friuli-Venezia Giulia si sono interessate alla sostenibilita' dal 2022 in poi) e 3 imprese italiane su 5 hanno avviato iniziative legate alla sostenibilita' sociale, con valori superiori in Friuli-Venezia Giulia (57,9%) e in Venezia Giulia (60,5%).

Nel prossimo biennio poi, 3 imprese italiane su 5 (4 su 5 in Friuli-Venezia Giulia) prevedono investimenti in sostenibilita' in linea o superiori rispetto al periodo precedente".

