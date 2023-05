Festival del Cambiamento: Illy, IA puo' portare grandi benefici

Saule (Bat), IA gia' presente nella nostra filiera (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 11 mag -"L'umanita' sta vivendo tre rivoluzioni in contemporanea: quella globalizzazione, che in questo momento e' messa in forse dalla guerra in Ucraina, quella che riguarda le fonti energetiche, dove stiamo passando dalle fonti fossili a quelle rinnovabili e quella digitale, dove siamo a meta' del guado. Ce lo dice il dibattito attorno all'Intelligenza Artificiale di Chat Gpt che permettera', credo, principalemnte di ridurre l'impegno dell'uomo nelle attivita' intellettuali piu' ripetitive. Sono convinto che tutte e tre queste rivoluzioni porteranno benefici all'umanita' e gia' le hanno portate. In particolare quella digitale, a patto pero' di regolarla in maniera adeguata'.

Cosi' il presidente del Gruppo Illy Riccardo Illy durante il suo intervento alla seconda giornata del Festival del Cambiamento attualmente in corso a Trieste.

A declinare operativamente le considerazioni dell'imprenditore e' stata Francesca Romana Saule, Europe digital marketing growth hub lead di BAT Italia.

"Nella nostra esperienza il digitale e l'Intelligenza Artificiale gia' ora compenetrano tutta la nostra attivita' nell'arco dell'intera filiera che presidiamo - ha spiegato Francesca Romana Saule. - A partire dal nostro progetto di precision farming con gli agricoltori nostri partner in Veneto e in Campania e fino alle attivita' di marketing: dal customer care affidata alle chatbot, (settore in cui le imprese italiane sono molto impegnate) e proseguendo nelle nostre azioni di neuromarketing e nella produzione di contenuti. Ma usiamo l'Ia anche per contribuire all'efficienza della produzione e alla riduzione degli impatti ambientali delle nostre attivita' industriali e dei nostri prodotti. Si tratta di un fenomeno che sta crescendo in tutti principali settori dell'attivita' umana non solo nella filiera del tabacco".

