Ferrovie: tavolo tecnico per definire indennizzi espropri Av Salerno-Reggio C.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ott - Si riunira' il prossimo 23 ottobre, presso la sede del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il tavolo tecnico per la definizione degli indennizzi di esproprio per la linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, costituito su iniziativa del sottosegretario Tullio Ferrante. Il tavolo - voluto da Ferrante e composto dai vertici di Consiglio Superiore Ll.Pp., Rfi e Fs - avra' come scopo quello di porre le basi per l'apertura di un vero confronto con il territorio al fine di definire equamente e proporzionalmente gli indennizzi per gli espropri necessari alla realizzazione della strategica linea ferroviaria. 'Credo fortemente' - ha affermato Ferrante - nell'utilita' e necessita' di questo tavolo di confronto da me costituito. Una risposta concreta ai sacrifici che i cittadini e il territorio dovranno sostenere per consentire la realizzazione di quest'opera di strategica importanza nello scacchiere dei collegamenti nazionali e transeuropei. Essere vicini alle esigenze ed istanze dei cittadini significa offrire loro linee di collegamento che ne agevolino gli spostamenti e ne qualifichino la qualita' della vita. Al tempo stesso, pero', ritengo che essere loro vicini significhi anche porre in essere quanto e' nella nostra facolta' per mitigare i sacrifici dei singoli che rendono possibile la crescita di un'intera comunita' e del Paese stesso. Continuero' ad occuparmi e a seguire personalmente i lavori di questo tavolo, al pari delle grandi opere che migliorano i collegamenti del nostro Sud, ancorandolo sempre di piu' all'.

Europa'. com-ler

(RADIOCOR) 11-10-23 16:40:27 (0505)PA,INF 5 NNNN