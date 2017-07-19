Ferrovie: Salvini, quasi un quarto dei disagi deriva da atti dolosi

Cantieri aperti come mai nella storia della Repubblica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 lug - "Purtroppo, quasi un quarto dei disagi e dei ritardi ferroviari e' causato da danneggiamenti, attentati, tranci, o atti dolosi come quello di questa mattina, nel momento in cui abbiamo cantieri aperti come mai nella storia della Repubblica italiana". Lo ha evidenziato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa convocata dalla Lega alla Camera per illustrare una proposta di legge sull'estensione della Zes alle aree frontaliere del nord.

"Stamattina - aveva prima riferito Salvini - mi sono svegliato all'alba con un messaggio dell'amministratore degato di Rfi che, intorno alle 6,30, mi avvisava del trancio di cavi lungo la linea ferroviaria in Calabria, con il blocco della circolazione". E riferendosi ai cantieri aperti lungo la rete, ha sottolineato: "E' chiaro che qualche disagio lo puoi avere, se poi a questi disagi si associa anche il terrorismo o chi ruba il rame o, come stamattina, trancia i cavi... Spero che non ci sia nessuno che lo faccia per motivi politici, perche' poi a piedi ci rimangono i pendolari calabresi".

Bof-Vmg.

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