Ferrovie: Mit, chiederemo risarcimento danni milionari ai responsabili

'Pronta un'azione decisa per mettere fine a simili azioni' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - In merito ai sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri, che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri, per i quali e' stata aperta un'inchiesta per terrorismo, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa che, una volta individuati i responsabili, presentera' richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati. E' pronta, si legge in una nota del dicastero, un'azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravita' che creano solamente disagi a milioni di italiani.

Bof.

