Ferrovie: Mims, a Rfi progetto e realizzazione linea Adriatica -2

A regime un'ora di tempo in meno sul tragitto Bologna-Bari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - "In aggiunta agli interventi gia' previsti a valere sui fondi preesistenti (2,9 miliardi di euro) - riferisce il Mims - si e' concordato di utilizzare i cinque miliardi stanziati dalla legge n.234/2021 e risorse FSC 2021-2027 per la realizzazione di bypass che consentano il transito dei treni veloci passeggeri e di treni merci su nuove tratte all'interno, conservando la linea costiera esistente per la funzione di trasporto pubblico locale e varianti di percorso con l'arretramento della linea in sostituzione di quella esistente". "Questa soluzione - assicura il ministero delle Infrastrutture - garantisce sia la riduzione di un'ora dei tempi di percorrenza nella tratta Bologna-Bari senza diminuire il numero di fermate, sia la mobilita' locale delle persone per motivi di lavoro e studio, nonche' un'efficace accessibilita' turistica proprio grazie ai servizi garantiti dalle Regioni". La nota Mims ricapitola i principali interventi previsti dal progetto: quadruplicamento della linea esistente tra Bologna e Imola e, in una fase successiva, tra Imola e Castelbolognese; variante di Pesaro e Fano, con l'arretramento della linea e possibile successiva estensione con bypass dell'intervento in direzione Sud fino a Falconara; due bypass in Abruzzo tra Alba Adriatica e Roseto e a Ortona; nuovo tracciato in arretramento a Bari-Nord; velocizzazione del tratto Brindisi-Taranto nonche', in prospettiva, quadruplicamento della Barletta-Bari.

