Ferrovie: Giovannini, su dorsale adriatica Rfi lavora a migliorie

Per superare "le problematicita'" segnalate da Regione Marche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mag - Circa le "osservazioni formulate dalla Regione Marche, Rete Ferroviaria Italiana ha lavorato nelle scorse settimane esattamente per valutare miglioramenti progettuali, che, in coerenza con gli obiettivi sopra ricordati, superino, attraverso una soluzione condivisa, le problematicita' evidenziate dagli onorevoli interroganti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini nel corso del question time alla Camera rispondendo a una interrogazione di alcuni deputati di Fratelli d'Italia (Lollobrigida e altri) relativamente al tracciato della dorsale adriatica nel territorio delle regione Marche. Oltre alle Marche il progetto dell'infrastruttura interessa i territori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Puglia. Giovannini ha anticipato che "il ministero organizzera' prossimamente incontri con i tecnici della Regione Marche per esaminare tali proposte, nello spirito di collaborazione istituzionale che ha caratterizzato l'intera vicenda". Quanto invece alle altre regioni, il ministro ha voluto ricordare che nell'incontro del 23 marzo scorso con tutte le regioni coinvolte, "i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Puglia hanno espresso la loro soddisfazione per le proposte di tracciato avanzate da Rete Ferroviaria Italiana, pur segnalando possibili miglioramenti da realizzare a valere su futuri finanziamenti che si dovessero rendere disponibili, nonche' avanzando richieste di intervento per ridurre l'impatto del potenziamento della linea ferroviaria".

