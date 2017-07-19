Ferrovie: Fs, circolazione in progressiva ripresa dopo gli atti di sabotaggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - "Nella mattinata odierna sono stati riscontrati gravi danni all'infrastruttura ferroviaria riconducibili ad azioni di sabotaggio, che hanno provocato disagi alla circolazione dei treni, attualmente in progressiva ripresa". Cosi' Fs in una nota.

"Sulla linea Ancona-Rimini, in prossimita' di Pesaro, e' stato segnalato - riferisce il Gruppo - un incendio doloso che ha interessato una cabina dedicata alla movimentazione di uno scambio. A seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco e dei rilievi effettuati dalle autorita' competenti, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti immediatamente, riuscendo a ripristinare uno dei due binari e a consentire la ripresa parziale della circolazione. Sono tuttora in corso le attivita' tecniche per il completo ripristino dell'infrastruttura danneggiata".

Bof.

