Ferrovie: Fs, circolazione in progressiva ripresa dopo gli atti di sabotaggio -2

'Intervenuti rapidamente e con professionalita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - "Un secondo episodio - prosegue il comunicato Fs - si e' verificato a Bologna, dove la sala operativa di Rfi ha rilevato un'anomalia sulla bretella ferroviaria di collegamento tra la linea Bologna-Venezia e la stazione Av di Bologna. I tecnici di Rfi, giunti tempestivamente sul posto, hanno accertato il danneggiamento doloso di alcuni cavi essenziali per i sistemi di circolazione e hanno immediatamente informato la Polfer.

Conclusi i rilievi alle 11, il personale tecnico di Rete ferroviaria italiana ha operato senza interruzioni per il ripristino dell'infrastruttura, consentendo la riattivazione della circolazione alle 12,30. Durante l'interruzione, i treni hanno registrato ritardi e cancellazioni, poiche' la fermata era possibile presso la stazione di Bologna in superficie".

La societa' conclude affermando che "le donne e gli uomini del Gruppo FS, impegnati nelle attivita' di manutenzione e nell'assistenza ai passeggeri, sono intervenuti con rapidita' e professionalita' per limitare i disagi, ripristinare la circolazione nel piu' breve tempo possibile e garantire il massimo supporto alle persone coinvolte".

Bof.

