Ferrovie: Cattani (Rfi), in Sicilia 13 miliardi per la cura del ferro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Palermo, 28 nov - Rete Ferroviaria Italiana mette in campo 13 miliardi per la cura del ferro in Sicilia. Nel corso della tavola rotonda che si e' tenuta a Palermo nell'ambito del convegno organizzato da Deloitte sugli investimenti nel Mezzogiorno, Claudia Cattani, presidente di RFI, ha ricordato che la rete regionale siciliana e' infatti oggetto di importanti e significativi interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, che confermano la centralita' della Sicilia nel piano di investimenti del Gruppo e determineranno positive ripercussioni sul trasporto ferroviario sia regionale sia a media e lunga percorrenza

Tra i temi affrontati e' emerso come burocrazia, istruzione e infrastrutture siano i veri obiettivi che si deve dare il Sud: il 93% degli studenti primari non ha il tempo pieno, la maggior parte delle scuole non ha mensa o palestra. Oltre il 20% dei ragazzi abbandona la scuola: la poverta' educativa e' un'emergenza reale: l'istruzione terziaria e' pari al 27% in Sicilia (in Grecia e' al 51%). Secondo Antonio Amati, direttore generale Almaviva, per aziende che si collocano nel segmento dell'economia della conoscenza il sud e' un territorio di elezione. 'Una rete di ottime universita' e una grande percentuale di popolazione giovanile e' sicuramente un elemento di attrazione. Nel corso del 2018 abbiamo avviato la societa' AlmavivA Digitaltec a Napoli, con sedi a Palermo, Catania/Messina, Reggio Calabria, Bari, ma anche Mestre assumendo circa 280 professionisti'.'L'elemento piu' importante per gli investitori - secondo Amati - e' avere chiarezza dei tempi e trovare allineate le entita' centrali e locali essenziali affinche' gli investimenti possano realizzarsi. Le aziende sono certamente interessate a cogliere le opportunita' che le leggi possono offrire in termini di risorse, ma non sono disposte a sacrificare - per ottenere quelle risorse - gli obiettivi di business'

Per Emanuele Briulotta, di Open Fiber, serve una condivisione con il settore pubblico: 'Con la regione lavoriamo molto bene ma ci rendiamo conto della difficolta' di un lavoro allo stesso ritmo di tutti gli enti. In due anni stiamo organizzando una rete che altri hanno organizzato in 20 anni. Per mettere la fibra in seimila comuni abbiamo dovuto incontrare una mole di percorsi amministrativi spaventosa. In Sicilia abbiamo la risposta e' decisamente positiva'.

