Ferrovie: accordo tra regioni, un treno ogni ora tra Milano e Genova

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - Un treno ogni sessanta minuti nella tratta ferroviaria Genova-Milano a partire dal prossimo cambio orario di dicembre 2025. Questo il principale risultato del protocollo d'intesa, presentato oggi a Genova, per la programmazione coordinata dei servizi ferroviari e per l'armonizzazione della capacita' quadro delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte. La novita' l'attivazione di un treno ogni due ore fra Milano Greco Pirelli e Genova (via Busalla) che si va ad aggiungere all'attuale offerta sulla tratta Milano Centrale-Genova/riviere (via Mignanego). Oltre all'attivazione di un treno ogni due ore fra Milano Greco Pirelli e Novi Ligure e un cadenzamento giornaliero alla mezzora sulla Milano Rogoredo-Tortona. Tutto cio' permettera' anche un collegamento diretto fra la Liguria e l'aeroporto di Milano Linate tramite il nodo di scambio con la rete metropolitana. Mentre per il futuro l'obbiettivo, con l'apertura del quadruplicamento Milano Rogoredo-Pieve Emanuele e del Terzo valico dei Giovi, anche con soluzioni per valorizzare l'offerta con l'aeroporto di Malpensa.

Il documento, che avra' durata cinque anni, ha visto anche l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente con un rappresentante designato per ogni parte, con la collaborazione di RFI, Trenitalia e Trenord.A firmare l'accordo, i rispettivi assessori ai Trasporti: Marco Scajola, Franco Lucente e Marco Gabusi.

com-ami

(RADIOCOR) 11-07-25 12:49:26 (0352)INF 5 NNNN