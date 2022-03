Ferrovie: accordo Hitachi Rail-Rfi da 500 mln per sistema Ertms su 700 km rete

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mar - Hitachi Rail comunica in una nota di aver sottoscritto con Rfi l'accordo quadro del valore di 500 milioni di euro per realizzare il sistema di segnalazione Ertms (European Rail Transport Management System) su 700 km di linee ferroviarie italiane.

Si tratta, spiega la nota del gruppo, del primo appalto tecnologico finanziato dal Pnrr funzionale alla realizzazione della cosiddetta interoperabilita' ferroviaria, cioe' l'adeguamento tecnologico della rete italiana per consentire ai treni che provengono da altri paesi di viaggiare sulle linee italiane senza interruzioni. Il sistema Ertms, "gia' in uso sulle linee ferroviarie ad alta velocita', vengono cosi' estesi alle linee ferroviarie regionali in Italia", informa il comunicato. In cordata con Hitachi Rail anche Alstom Ferroviaria e l'impresa Ceit. L'incarico include sia la progettazione sia la realizzazione dell'Ertms. "La nuova tecnologia - spiega la nota - e' il sistema piu' avanzato per il controllo digitale dell'operation dei treni e sara' implementata sulle linee ferroviarie in quattro regioni italiane: circa 480 chilometri di binari in Sicilia, 150 chilometri delle Ex Ferrovia Centrale Umbra e 80 chilometri della linea Roccasecca-Avezzano nelle Regioni Lazio e Abruzzo".

com-Fro

