Ferrotramviaria: +14,5% in estate per collegamento per Aeroporto di Bari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 nov - 'Questo risultato dimostra come l'intermodalita' rappresenti la chiave per uno sviluppo sostenibile del sistema di trasporto regionale.

Offrire collegamenti efficienti tra citta' e aeroporto significa favorire la mobilita' dei cittadini, dei turisti e la competitivita' del territorio', ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli, commentando i dati sull'incremento dei viaggiatori.

Grazie anche alla collaborazione con Aeroporti di Puglia, il servizio ferroviario da e per l'aeroporto di Bari si conferma una soluzione ideale per viaggiare in modo semplice, sostenibile e confortevole, contribuendo alla riduzione del traffico veicolare e delle emissioni.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 08-11-25 12:18:49 (0213) 5 NNNN