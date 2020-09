Ferrarini: presentata ammissione a concordato preventivo, 33% a chirografari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 set - Ferrarini Spa ha presentato ieri sera al tribunale di Reggio Emilia la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, dopo aver depositato il 2 maggio scorso la domanda di pre-concordato. Lo comunica la societa' in una nota, specificando che "il piano assicura le migliori condizioni per il rilancio dell'impresa, salvaguarda i livelli occupazionali, evita ricadute negative sull'indotto e soddisfa i creditori privilegiati e in prededuzione integralmente e i creditori chirografari al 33% - differenziati attraverso la formazione di classi - percentuale che, attestata, rende inammissibile la proposizione di concordati concorrenti". Se il concordato verra' omologato dal tribunale di Reggio Emilia, l'intero capitale di Ferrarini sara' detenuto da Rilancio Industrie Agroalimentari Srl, societa' neocostituita e partecipata da Pini Italia Srl (operatore attivo nella trasformazione di suini), insieme ad Amco, quale partner finanziario. Rilancio Industrie Agroalimentari si occupera' della gestione in continuita' con il passato e il Gruppo Pini mettera' a disposizione la propria rete commerciale nel mondo. Secondo il piano, inoltre, verra' realizzato un nuovo cottificio che sostituira' quello di Rivaltella, ma che - si specifica nella nota - "sara' certamente ubicato nel territorio reggiano, possibilmente in prossimita' di quello attuale. Il gruppo di societa' partecipate da Pini Holding - operando nel settore a monte della filiera non ha propri impianti - creera' pertanto una nuova realta' produttiva con la forza lavoro esistente, gia' specializzata". Per quanto riguarda lo stabilimento in Polonia di Ferrarini, il piano prevede che "sara' venduto dagli Organi della Procedura e ogni produzione verra' trasferita in Italia". Infine, Amco mettera' a disposizione nuova finanza e entrera' nel capitale del veicolo di investimento (Rilancio Industrie Agroalimentari) con una quota del 20% sostituendo con azioni i crediti vantati da Amco verso le societa' lussemburghesi azioniste di Ferrarini rispetto ai quali il gruppo Pini si e' reso coobbligato. Amco potra' designare componenti degli organi societari e responsabili di funzioni di controllo, agendo come partner strategico nel turnaround.

