Ferragni: attesa sentenza su Pandoro Gate, 'sono tranquilla e fiduciosa'

Le parole dell'influencer all'ingresso in tribunale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - E' iniziata in tribunale a Milano, davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, l'ultimo atto del processo abbreviato (a porte chiuse) che vede Chiara Ferragni imputata per truffa aggravata nella vicenda del Pandoro Balocco 'Pink Christmas' e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. 'Sono tranquilla e fiduciosa' si e' limitata a dire ai cronisti l'influencer all'ingresso dell'aula.

La Procura di Milano, con l'aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli, per il cosiddetto "Pandoro Gate" ha chiesto per Ferragni una condanna a un anno e otto mesi. Secondo l'accusa, l'imprenditrice digitale avrebbe ottenuto, tramite le due campagne commerciali tra il 2020 e il 2021, un presunto ingiusto profitto per circa 2,2 milioni di euro.

L'imprenditrice della moda, assistita dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, si e' sempre dichiarata innocente ed ha gia' effettuato risarcimenti e donazioni per 3,4 milioni di euro. I pm hanno chiesto la condanna di un anno e otto mesi anche per Fabio Damato, ex collaboratore dell'imprenditrice, mentre per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-Id, la richiesta e' di un anno.

