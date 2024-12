Fedrigoni: sospesa la procedura di licenziamento per 173 lavoratori di Giano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - In particolare, si legge nella nota del Mimit, durante l'incontro i vertici del Gruppo Fedrigoni, pur confermando la cessazione dell'attivita' produttiva di Giano Srl entro il 31 dicembre 2024, hanno ribadito a piu' riprese la volonta' di proseguire le attivita' nel territorio delle Marche, che resta centrale nel suo piano industriale e confermando ulteriori investimenti. Inoltre, le parti hanno confermato come prioritaria la tutela dei lavoratori e la riduzione al minimo degli impatti sociali per il territorio marchigiano. Per il 2025 verra' richiesto un anno di cassa integrazione guadagni straordinaria per tutti i dipendenti coinvolti, esclusi coloro che abbiano accettato offerte da parte di altre societa' del Gruppo Fedrigoni. Nell'accordo sono previsti infatti anche prepensionamenti, ricollocazioni e creazione di nuovi posti di lavoro. Da parte loro le organizzazioni sindacali si impegnano a sospendere tutte le iniziative legate allo stato di agitazione messe in atto finora. La vertenza proseguira' ora a livello regionale ed entro il 17 dicembre le parti si riconvocheranno. Nel frattempo, le parti si impegnano a sostenere soggetti industriali credibili che dovessero manifestare la volonta' di sviluppare iniziative produttive con ricadute occupazionali positive nella zona di Fabriano, rientrante nell'area di crisi industriale complessa A. Merloni, valorizzando gli asset produttivi non piu' di interesse per il Gruppo Fedrigoni. 'Il ministro Urso aveva avanzato una richiesta specifica che e' stata accolta ed esprimo per questo grande soddisfazione per il ritiro dei 173 licenziamenti', ha dichiarato Bergamotto.

