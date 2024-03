Fedrigoni: Lacerda (ex Bostik) neo vicepresidente esecutivo Self-Adhesives

Capussotti executive vice president RFID e innovation e Cso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 20 mar - Cambio nell'executive team di Fedrigoni: Rodrigo Lacerda, gia' senior VP global head of construction and consumer business di Bostik sara' il nuovo executive vice president della business unit Self-Adhesives a partire da meta' aprile. Un passaggio di consegne che vedra' Fulvio Capussotti, dopo quasi cinque anni alla guida della divisione, assumere il ruolo di executive vice president RFID, innovation and Chief sustainability officer. Entrambi riporteranno all'amministratore delegato Marco Nespolo.

Rodrigo Lacerda vanta una vasta esperienza nel mondo dell'industria in diversi continenti e settori. In Bostik ha portato il business Construction and Consumer a oltre 1,3 miliardi di fatturato, con una presenza di 40 stabilimenti in tutto il mondo. In precedenza, ha trascorso piu' di 18 anni in Parex Group, un'azienda globale nel settore delle costruzioni, in qualita' di senior vicepresident per le Americhe e l'EMEA e di membro del Consiglio di Amministrazione.

