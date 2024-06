Fedrigoni: acquista la maggioranza della cinese BoingTech

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - Il Gruppo Fedrigoni ha concluso un accordo per acquisire la maggioranza del capitale di BoingTech, societa' controllata da Shanghai Inlay Link Inc (holding cinese quotata al Neeq) e tra i pionieri nella produzione di inlay e tag Rfid (Radio Frequency Identification), sia Uhf che Hf/Nfc, nei suoi due stabilimenti in Cina e Malesia. Con questa acquisizione, la quinta dell'anno, il gruppo prosegue nel percorso di diversificazione dell'offerta di prodotti premium, rafforzando la propria presenza nel settore della produzione di inlay e tag Rfid ed espandendosi ulteriormente in Asia, dopo l'acquisizione di ArjoWiggins China a gennaio.

L'operazione portera' nuove opportunita' ai clienti del Gruppo sia nel mercato delle etichette autoadesive, dove l'azienda e' al terzo posto nel mondo, sia in quello delle carte speciali per packaging di lusso, in cui Fedrigoni detiene la leadership mondiale. Shanghai Inlay Link manterra' una quota significativa per garantire una transizione agevole, mentre Fedrigoni avra' il diritto di acquistare le restanti azioni di BoingTech in futuro. Shanghai Inlay Link manterra' le sue attivita' esistenti legate alla produzione di antenne Rfid e al fornitore di soluzioni complete attraverso le sue entita' legali dedicate. Boingtech prevede un fatturato di circa 60 mln dollari al 2024 e ha oltre 300 dipendenti.

