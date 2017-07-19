Federmanager: Meloni, ha accompagnato storia Italia, celebriamo i suoi 80 anni -2

Capitale umano bene piu' prezioso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - "Se un manager o un dirigente d'azienda non pensa in grande e non lancia il cuore oltre l'ostacolo, semplicemente non e' tagliato per il ruolo che gli e' stato affidato - scrive ancora Meloni - puo' far altro, di certo non guidare un'impresa. Dirigenti e lavoratori, insieme, sono il carburante che permette al nostro tessuto produttivo e industriale di correre, reagire alle intemperie della storia e rialzarsi dopo ogni caduta.

Il capitale umano e' il patrimonio piu' prezioso che abbiamo, perche' e' il patrimonio che ci permette di rimanere competitivi a livello internazionale e che rende il Made in Italy una sintesi unica tra qualita', artigianalita', tradizione, innovazione, gusto del bello e stile di vita italiano. Essere consapevoli di cio' che siamo e di cio' che sappiamo fare, della nostra storia e della nostra identita', e' il presupposto per generare valore, ricchezza e crescita duratura. Ecco perche', in un contesto internazionale altamente competitivo e attraversato da cambiamenti epocali, e' fondamentale investire nelle competenze, non solo nella fase della formazione scolastica e universitaria ma lungo tutto l'arco della vita, nei luoghi di lavoro e nelle societa'. E' il sapere, in questo tempo, che fa la differenza e che puo' consentire ad una Nazione di cambiare passo. E' una priorita' che il Governo ha ben chiara, e che ci ha spinto in questi anni a concentrare sforzi e risorse per colmare quel disallineamento che esiste tra le esigenze delle imprese e le professionalita' disponibili. E' altrettanto fondamentale fare in modo che le competenze che sono presenti in azienda, e che ne rappresentano la ricchezza, siano trasmesse alle giovani generazioni. E' un processo cruciale, soprattutto per il tessuto produttivo e industriale italiano, che sapete bene si fonda sulle piccole e medie imprese e sulle imprese familiari. Il Governo ha gia' previsto, non ultimo nel disegno di legge PMI all'esame del Parlamento, delle misure per incentivare e sostenere questo percorso, ma siamo consapevoli di quanto ci sia ancora tanto da fare per garantire un'effettiva e concreta staffetta generazionale e di quanto, anche in questo ambito, sia fondamentale il vostro contributo".

