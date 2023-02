FederlegnoArredo: +12,7% a 56,6 mld fatturato 2022 filiera italiana

Attenzione a segnali rallentamento per 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 feb - Il fatturato della filiera italiana legno-arredo nel 2022 e' cresciuto del 12,7% rispetto al 2021, arrivando a 56,6 miliardi di euro. E' quanto emerge dai dati elaborati dal Centro Studi FederlegnoArredo, secondo il quale il saldo commerciale si e' attestato a 7,2 miliardi di euro, arretrando del 10% rispetto al 2021 (vuol dire che si e' importato piu' legno e a costi piu' elevati). Il settore ha ampiamente recuperato rispetto al pre-pandemia: nel 2019, infatti, il fatturato della filiera e' stato di poco superiore ai 43 miliardi di euro. Nel dettaglio, il Macrosistema Arredamento ha registrato un +11,1% per il fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, ha segnato un +14,3% il Macrosistema Legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) e un +15% il Commercio Legno che supera cosi' i 4 miliardi di euro. Le esportazioni (37% del fatturato) sono salite del 13,3% a 21 miliardi di euro, trainata in particolare dagli Stati Uniti (terza destinazione dietro la Francia e a pochissima distanza dalla Germania) anche se soprattutto nell'ultimo trimestre dell'anno si evidenzia un rallentamento. La Cina si e' confermata settimo mercato per le produzioni italiane con una crescita moderata (+4,8%) a causa delle chiusure per il Covid. Per quanto riguarda il mercato italiano (valore 35,6 miliardi di euro) la crescita ha raggiunto il +12,3%, grazie in particolare al contributo positivo del Macrosistema Legno, trainato soprattutto dai comparti delle finiture per edilizia (porte, finestre, pavimenti in legno) che hanno beneficiato dei diversi bonus edilizi.

'Accanto alla soddisfazione per una chiusura d'anno a doppia cifra, adesso e' d'obbligo volgere lo sguardo al 2023, tenendo presenti i segnali di rallentamento registrati dal secondo trimestre 2022, quando il perdurare di una situazione di instabilita' economica e politica ha inciso sui costi energetici sostenuti dalle aziende, sulla loro disponibilita' di materie prime ma anche sulla capacita' di spesa dei consumatori', ha dichiarato Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, spiegando che 'la forte domanda di materie prime iniziata nel 21 e la guerra ancora in corso hanno innescato la carenza di alcuni materiali con conseguente innalzamento dei costi, acuitosi nel 2022'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 15-02-23 16:19:36 (0503) 5 NNNN