Federculture: Cancellato, ora un'unica aliquota Iva per la cultura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - Dopo il taglio dell'Iva per le opere d'arte da 22 al 5%, e' tempo per "un'unica aliquota armonizzata per tutti i settori del mondo della cultura". A chiederlo Andrea Cancellato Presidente di Federculture nel corso della presentazione dell'edizione 2025 di "Impresa Cultura". Dando atto al governo "del provvedimento di grandissima rilevanza per il commercio delle opere d'arte, in fortissima crisi", Cancellato rilancia: "acquistera' un rilievo assoluto nel momento in cui sara' un'iva speciale uguale per tutti i prodotti della cultura, utile a favorire la partecipazione culturale di tutti i cittadini. In un contesto in cui oggi si va dal 22% per i dischi al 4% per i libri, fino allo 0% per i musei".

