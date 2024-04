Federcostruzioni: nel 2023 stima crescita del 3% per produzione del settore -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 apr - Secondo il Report di Federcostruzioni riguardo al Pnrr il 59% dei 45,6 miliardi spesi a fine 2023 riguarda il settore delle costruzioni e per il Piano 'Casa Green' sono oltre 9 milioni (73%) gli edifici residenziali che rientrano nelle classi piu' energivore. Negli ultimi anni quindi le costruzioni hanno trainato l'economia del Paese e la crescita del Pil.

Favorita dagli incentivi, la filiera ha determinato la meta' dell'incremento del Pil italiano del +8,3% nel 2021 e del +4% nel 2022. Tuttavia, complici uno scenario geopolitico incerto, l'inflazione e una politica monetaria restrittiva, nel 2023 la crescita ha rallentato, con l'Istat che stima un aumento del Pil del +0,9%. Allo stesso modo, anche il settore delle costruzioni cresce, anche se a ritmi piu' bassi, soprattutto a causa dello stop al superbonus, alla cessione del credito e al ridimensionamento degli incentivi per l'efficientamento energetico e sismico. In controtendenza gli investimenti pubblici grazie al Pnrr. In questo quadro si inserisce anche la direttiva europea 'Casa Green' che avra' un impatto rilevante sull'economia italiana. Superbonus 110% e lavori pubblici coprono il 56% della spesa sostenuta al 31 dicembre 2023 con, rispettivamente, 14 miliardi di euro e 10,1 miliardi di euro. Inoltre, e' stata aggiunta una Missione 7 Repower Eu, con una dotazione di 11,2 miliardi di euro di cui 8,3 miliardi derivanti da definanziamenti di altre Missioni e 2,9 miliardi di nuovi fondi Eu. La nuova proposta di direttiva UE sulle 'case green', che ambisce a rendere il patrimonio immobiliare europeo totalmente a emissioni zero entro il 2050, sara' cruciale per il futuro del settore. Il nostro Paese ha infatti molta strada davanti per raggiungere gli obiettivi. Secondo i dati Ance, il patrimonio immobiliare italiano e' molto vecchio: su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni (73%) rientrano nelle classi piu' energivore (E, F, G) e non sono in grado di garantire le performance energetiche, sia pur minime, richieste per gli edifici costruiti successivamente, e molto lontano dalle prestazioni minime richieste alle abitazioni dei nostri giorni. In merito al settore non residenziale, su circa 1,35 milioni di edifici, il 55%, pari a circa 743.000 edifici, ricade nelle classi piu' energivore (E, F, G).

