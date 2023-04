Federated Hermes: riapertura Cina, ricadute su crescita globale ma in misura contenuta- PAROLA AL MERCATO

di Silvia Dall'Angelo * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 apr - Il mercato si aspetta una forte ripresa della Cina quest'anno, ma l'ottimismo appare eccessivo alla luce delle sfide e dei vincoli che il gigante asiatico deve affrontare. La nostra previsione di crescita per il 2023 e' tra il 5,5% e il 6%, in ripresa dal 2022, ma ben al di sotto dei livelli pre-Covid.

La riapertura avra' ricadute positive sulla crescita globale, ma in misura contenuta e temporanea.

Sul finire del 2022, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato un'inaspettata inversione della sua rigida politica zero Covid, riaprendo completamente e con effetto immediato l'economia della potenza asiatica a quasi tre anni dallo scoppio della pandemia. Questa decisione, insieme all'attuazione di misure di sostegno fiscale e monetario, dovrebbe condurre a una significativa ripresa economica, soprattutto a livello domestico. Le ripercussioni esterne saranno positive ma limitate, riguardando principalmente un allentamento delle pressioni sulle catene di approvvigionamento globale.

Grazie al suo rapido sviluppo e alla sua crescente e profonda integrazione nell'economia internazionale, la Cina e' stata uno dei principali motori della crescita globale nei due decenni precedenti la pandemia. Dopo lo shock della pandemia e delle politiche sanitarie estremamente restrittive, la crescita del PIL cinese e' destinata a riprendersi fortemente nel 2023, ma e' altamente improbabile che raggiunga di nuovo la doppia cifra. L'economia cinese dovra' infatti affrontare una serie di sfide negli anni e nei decenni a venire. In primo luogo, le politiche di stimolo fiscale e monetario saranno piu' misurate e mirate , in considerazione dei rischi in termini di stabilita' finanziaria e dei minori rendimenti marginali delle misure stimolative tradizionali. L'annuncio dell'ultimo Congresso Nazionale del partito di un obiettivodi crescita del 5% per il 2023 ha sorpreso i mercati, ma puo' essere interpretato come un tentativo di mitigare le aspettative di stimolo fiscale e monetario, da parte di autorita' cinesi sempre piu' consapevoli dei vincoli entro i quali si trovano ad operare.

La Cina deve inoltre affrontare la sfida fondamentale della transizione da un modello di crescita da mercato emergente - basato su investimenti ed esportazioni - a uno piu' avanzato - fondato sulla domanda interna. La ripresa dovra' quindi essere trainata dai consumi piuttosto che dagli investimenti, il che dovrebbe limitare le ripercussioni sulla crescita e sull'inflazione globali.

La riapertura della Cina sollevera' in qualche misura la crescita globale, ma l'impatto sara' probabilmente limitato e temporaneo, come suggerito anche dalla recente enfasi posta dal governo cinese sulla domanda interna e sull'autosufficienza. Le ricadute esterne saranno probabilmente anche localizzate; da questo punto di vista, l'Europa e' probabilmente meglio posizionata di altre regioni per trarne beneficio.

La situazione macroeconomica globale rimane estremamente incerta e fluida. Nei prossimi mesi, i dati non saranno di facile interpretazione, a causa anche delle distorsioni dovute all'onda lunga degli effetti della pandemia. A livello fondamentale, diverse forze puntano in direzioni diverse. In particolare, resta da vedere come reagira' l'economia globale alla stretta di politica monetaria dell'ultimo anno, e se le banche centrali sulle due sponde dell'Altantico manterranno una retorica belligerante contro l'inflazione a fronte di una rinnovata instabilita' bancaria e fragilita' dei mercati finanziari.

