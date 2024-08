Federalberghi Lombardia: no aumento tassa di soggiorno, frena turismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 ago - No alla 'mano libera' lasciata ai Comuni per un aumento generalizzato dell'imposta di soggiorno. Federalberghi Lombardia esprime forte preoccupazione per quanto sarebbe previsto da una bozza di decreto legge, e lancia un appello: c'e' il rischio molto concreto di frenare lo sviluppo del turismo. Per una camera di un hotel a tre stelle - si calcola - si pagherebbero 10 euro a notte fino ad arrivare a 25 euro negli alberghi extralusso. 'Gia' all'incirca un anno fa - ricorda Fabio Primerano, presidente di Federalberghi Lombardia - avevamo messo in guardia sull'intenzione del Comune di Milano di voler portare l'imposta a 10 euro e di poterne usare gli introiti non solo in ambito turistico. Ora rischiamo una situazione generalizzata molto simile. L'imposta di soggiorno, specie per aziende che applicano tariffe non alte, puo' incidere notevolmente sulla spesa del singolo, di una coppia o di una famiglia per ciascun pernottamento". Rispetto all'aggravio di costi per le commissioni delle carte di credito e dei Pos quando si incassa l'imposta di soggiorno, si chiede o un'esenzione totale o un aggio. Non rassicura, evidenzia la nota, la precisazione del Ministero del Turismo che non ha ancora concluso le interlocuzioni con le associazioni di categoria.

