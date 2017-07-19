Federalberghi: Bocca, no cancellazioni per estate ma rallentamento prenotazioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - "Secondo me - ha poi aggiunto Bocca intervistato sul palco al termine dell'assemblea - sara' un'estate positiva in termini di presenze. Abbiamo visto come a Pasqua l'85% degli italiani che si sono mossi sono rimasti in Italia. Ovviamente non e' che le famiglie italiane navighino in questo momento nell'oro e quindi sceglieranno forme di vacanza delle quali non sempre beneficeranno gli alberghi. Molte volte affitteranno delle case ed e' per questo che e' importante la legislazione sugli appartamenti turistici. Molte volte andranno a casa di parenti, a casa di amici. Pero' io credo che il mercato italiano non ci tradira' assolutamente. E ci auguriamo, qualora le notizie dal mondo dovessero essere piu' rassicuranti, di recuperare parte del turismo di oltreoceano, perche' il turismo europeo sta tenendo".

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(RADIOCOR) 18-04-26 13:07:33 (0303) 5 NNNN