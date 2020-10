Federacciai: Banzato, in 2020 calo stimato del 17%, cauto ottimismo su 2021

Il presidente: siderurgia sta recuperando da lockdown (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ott - La siderurgia italiana dovrebbe chiudere il 2020, 'un anno che ci ha posto davanti a grandi sfide', con un calo del 17% grazie al recupero del secondo semestre che 'ci rende cautamente ottimisti' per il 2021. E' quanto ha dichiarato Alessandro Banzato, presidente di Federacciai, nella conferenza stampa per l'Assemblea annuale 2020. 'A marzo e aprile eravamo a un -40% dei livelli produttivi rispetto all'anno precedente a causa del lockdown, ora quello che vediamo ci pare un risultato che testimonia la forza del nostro comparto, anche se sul -17% previsto per fine anno pesera' comunque lo stabilimento Ilva di Taranto. Nel recupero una mano e' venuta dal settore auto ma anche dal bonus del 110% per le ristrutturazioni e, a livello geografico, dalla Lombardia', ha aggiunto Banzato. 'Ora abbiamo segnali dai vari mercati che ci inducono a un cauto ottimismo, anche se non possiamo ancora formulare un outlook, - ha concluso - speriamo di non dovere rivedere tutto cio' con le nuove situazioni legate al Covid'.

