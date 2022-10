Fed: Williams, concentrati su riduzione dell'inflazione al 2%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 ott - Il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha dichiarato che i tassi di interesse devono salire a circa il 4,5% nel tempo, ma il ritmo e il tasso finale della politica di inasprimento dipenderanno dall'andamento dell'economia. "La tempistica e quanto alto dobbiamo aumentare i tassi di interesse dipendera' dai dati", ha detto Williams venerdi' durante un evento organizzata da SUNY Buffalo. "In questo momento l'obiettivo e' riportare l'inflazione al 2% e farlo in un modo che mantenga l'economia in crescita", ha ribadito Williams.

