(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 feb - La Federal Reserve deve "tenere una politica restrittiva per un po' di tempo". Lo ha detto Christopher Waller, componente del Board della Fed. Waller ha detto di essere "pronto per una battaglia piu' lunga per far scendere l'inflazione" e di non vedere segno di un calo "veloce" dell'inflazione.

