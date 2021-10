Fed: verbali, riduzione acquisto asset possibile da novembre, fine a meta' 2022 (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 13 ott - Gli acquisti di bond (120 miliardi di dollari al mese) per sostenere l'economia statunitense potrebbero terminare entro la meta' del 2022, con il tapering che potrebbe cominciare gia' a novembre. Dai verbali relativi all'incontro del 21-22 settembre del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, emerge un forte sostegno verso l'inizio della riduzione degli stimoli. In quell'occasione, la banca centrale statunitense ha deciso di mantenere i tassi allo 0-0,25%, livello a cui sono stati portati con l'esplosione della pandemia di coronavirus, e di lasciare invariato, al passo attuale di almeno 120 miliardi di dollari al mese, il programma di acquisto di titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi). La Fed ha discusso della possibilita' di ridurre gli acquisti di 15 miliardi al mese, secondo i verbali. "Se i progressi continueranno in gran parte come atteso, crediamo che una moderazione nel passo dell'acquisto di asset potrebbe essere presto necessario" si leggeva nella nota del Fomc, pubblicata il 22 settembre. Per quanto riguarda le previsioni, ora la meta' dei 18 componenti si aspetta almeno un aumento dei tassi d'interesse entro la fine del 2022, mentre a giugno solo sette erano di questa opinione, con la maggior parte convinta di un aumento solo nel 2023.

