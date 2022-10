Fed: verbali, calo inflazione piu' lento del previsto, avanti con rialzo tassi (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 12 ott - Il calo dell'inflazione e' "piu' lento" del previsto; per questo, i banchieri sono impegnati a continuare ad aumentare i tassi d'interesse, nonostante il rallentamento del mercato del lavoro. Secondo i banchieri, il costo di una politica non abbastanza restrittiva e' superiore a quello di una politica troppo restrittiva. E' quanto emerge dai verbali relativi all'incontro del 20-21 settembre del Fomc, l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti. In quell'occasione, annunciato un aumento dei tassi d'interesse di 75 punti base al 3-3,25%, livello che non veniva raggiunto dal 2008. Si e' trattato del quinto rialzo dei tassi consecutivo, il terzo di fila da 75 punti base. A marzo, la Banca centrale statunitense aveva annunciato il primo rialzo dei tassi d'interesse (di 25 punti base) dal dicembre 2018. Rialzi decisi per contrastare l'inflazione, che si e' confermata sopra le stime. I tassi d'interesse erano stati abbassati allo 0-0,25% nel marzo del 2020, per contrastare gli effetti negativi della pandemia di coronavirus sull'economia statunitense. I banchieri della Federal Reserve prevedono, secondo il grafico dot plot, che i tassi d'interesse raggiungano il 4,4% (valore mediano) alla fine del 2022. Per quanto riguarda gli anni successivi, previsti tassi al 4,6% alla fine del 2023, al 3,9% alla fine del 2024, al 2,9% alla fine del 2025 e al 2,5% nel lungo periodo. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha di nuovo sottolineato, dopo l'ultima riunione, che per ridurre i tassi servira' vedere un'inflazione finalmente sotto controllo.

Secondo il dot plot, l'inflazione sara' al 5,4% alla fine dell'anno, ma in deciso calo negli anni successivi: al 2,8% nel 2023, al 2,3% nel 2024 e al 2% nel 2025, in linea con gli obiettivi della Fed. Brusco calo della crescita economica statunitense nel 2022, secondo le previsioni dei banchieri: nel 2022, atteso solo un +0,2% per il Pil, contro l'1,7% previsto in precedenza; nel 2023, crescita prevista all'1,2%, poi all'1,7% nel 2024 e all'1,8% nel 2025. Lo stesso Jerome Powell ha detto che "le possibilita' di un atterraggio morbido" per l'economia statunitense "probabilmente diminuiranno [...] Nessuno sa se questo processo portera' a una recessione e, in tal caso, quanto significativa".

AAA-Pca

(RADIOCOR) 12-10-22 20:10:05 (0683)NEWS 5 NNNN