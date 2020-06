Fed: vede contrazione Pil 2020 del 6,5%, rimbalzo del 5% nel 2021 -2

Inflazione 2020 rallentera' a +0,8%, accelerera' all'1,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 giu - Per quanto riguarda l'inflazione PCE, la Fed si attende un +0,8% quest'anno e un +1,6% nel 2021. Per la banca centrale Usa, l'inflazione dovrebbe salire ulteriormente all'1,7% nel 2022. A dicembre, la Fed aveva previsto una crescita inflativa pari all'1,9% nel 2020 e al 2,0% l'anno successivo. Il dato PCE core dovrebbe invece aumentare dell'1,0% nel 2020 e dell'1,5% nel 2021 (contro una stima precedente per +1,9% quest'anno e +2,0% nel 2021.

